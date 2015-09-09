За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

"Луганський напрямок: між першою і другою годинами ночі противник знову спробував просочитися через українську лінію оборони в Станично-Луганському районі", - сказав він.

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Лисенко повідомив, що ворожа диверсійно-розвідувальна група переправилася через річку Сіверський Донець в районі селища Сива і вступила в бій з українськими військовими. "Після півгодинної перестрілки противник відступив. У ході бою загинув один український вояк", - сказав він і додав, що більше втрат сили АТО за минулу добу не зазнали.