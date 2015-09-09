"Батьківщина": координаторами коаліції повинні бути представники "БПП" або "Народного фронту"
Так, на думку Тимошенко, очолювати коаліцію і координувати її роботу в парламенті мають представники двох найбільших фракцій.
Лідер фракція “Батьківщини” Юлія Тимошенко вважає, що координаторами коаліції мають бути представники фракцій «Блок Петра Порошенка» або “Народний фронт”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції.
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“Ні для кого ні секрет, що рішення коаліції приймаються на рівні двох найбільших фракцій, що навіть створена спеціальна група людей, яка складається з 7 осіб, які приймають рішення за весь парламент, за всю владу, за всю країну, а потім через ламання парламенту через коліно приводять ці рішення в життя. І саме тому “Батьківщина” на може дати своїх очільників для координації діяльності коаліції”, - сказала Тимошенко.
Вона додала, що рішення формуються “за межами парламенту і за межами коаліції”.
Так, на думку Тимошенко, очолювати коаліцію і координувати її роботу в парламенті мають представники двох найбільших фракцій.
Як повідомлялося, координатором коаліції був Олег Ляшко, але очолювана ним фракція Радикально партії вийшла з коаліції.