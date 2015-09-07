Гройсман пояснив, чому не може стати координатором коаліції

Голова Верховної Ради України не може бути координатором коаліції.

Про це сказав керівник парламенту Володимир Гройсман в ефірі радіо «Свобода» .

Він зазначив, що «зараз після того як партія Ляшка вийшла з коаліції, постає питання про нового координатора».

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«І я маю надію на те, що буде визначений координатор коаліції, який зможе ефективно побудувати цю роботу», - наголосив Гройсман.

При цьому він зазначив, що йому пропонували стати координатором коаліції, але «зрозуміло, що голова парламенту не може бути координатором коаліції з багатьох причин, і основна з них, що є весь парламент, роботу якого треба модерувати і намагатися максимально конструктивно побувати взаємодію всіх представників парламенту, зокрема, і позафракційних».

Як відомо, координатором коаліції останній час був Олег Ляшко, але фракція Радикально партії вийшла з коаліції.