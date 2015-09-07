Гройсман пояснив, чому не може стати координатором коаліції
Гройсман має надію на те, що буде визначений координатор коаліції, який зможе ефективно побудувати роботу.
Голова Верховної Ради України не може бути координатором коаліції.
Про це сказав керівник парламенту Володимир Гройсман в ефірі радіо «Свобода» .
Він зазначив, що «зараз після того як партія Ляшка вийшла з коаліції, постає питання про нового координатора».
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«І я маю надію на те, що буде визначений координатор коаліції, який зможе ефективно побудувати цю роботу», - наголосив Гройсман.
При цьому він зазначив, що йому пропонували стати координатором коаліції, але «зрозуміло, що голова парламенту не може бути координатором коаліції з багатьох причин, і основна з них, що є весь парламент, роботу якого треба модерувати і намагатися максимально конструктивно побувати взаємодію всіх представників парламенту, зокрема, і позафракційних».
Як відомо, координатором коаліції останній час був Олег Ляшко, але фракція Радикально партії вийшла з коаліції.