Корбан пропонує продати на відкритих торгах російські активи в Україні

Про це він заявив у зв'язку з рішенням влади Криму виставити на продаж "націоналізовану" власність Ігоря Коломойського.

Читайте такожКорбан: В Україні повторюється політкриза 10-річної давності, спровокована корупцією правлячої партії

"Я точно знаю, що доживу до того щасливого моменту, коли з відкритих торгів будуть продані "Ocean Plaza", "Промінвестбанк", "Сбербанк Россії", перефарбований "Лукойл", що належать ворогові й розташовані на території України. Готовий навіть взяти участь у цих торгах", – написав Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook.

Прочел новость о том, что всю крымскую собственность Коломойского - санатории, банки, заправки, а с ними и мои гостиницы... Posted by Gennady Korban on 9 сентября 2015 г.

Він побажав ініціаторам торгів, на яких також будуть виставлені готелі, що належали Корбану, удачі й пообіцяв зустрітися в Гаазькому трибуналі.

"До речі, серед об'єктів, які збираються виставити на продаж в Криму, я так і не знайшов майна "Севморзаводу", що належить нашому президентові", – додав політик.