Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду - МЗС

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Історичний момент. На доручення президента я в сьогодні вручаю заяву про визнання юрисдикції МКС", - написав він.

1/2 Історичний момент. На доручення Президента я в @IntlCrimCourt сьогодні вручаю заяву про визнання юрисдикції МКС. pic.twitter.com/w8cqEL4WXR — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 Вересень 2015

2/2 Україна визнає юрисдикцію щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених з моменту початку агресії РФ pic.twitter.com/KeBRXR0dln — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 Вересень 2015

За його словами, відтепер злочини проти майданівців, злочини агресора та підтримуваних ним терористів не залишаться безкарними.

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Окрім того, Клімкін повідомив, що МКС відзначає активне сприяння української влади у розслідуванні злочинів на Майдані.