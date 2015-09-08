Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду - МЗС

17:53, 08 вересня 2015
Суспільство
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Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених з моменту початку агресії РФ.

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Історичний момент. На доручення президента я в сьогодні вручаю заяву про визнання юрисдикції МКС", - написав він.

За його словами, відтепер злочини проти майданівців, злочини агресора та підтримуваних ним терористів не залишаться безкарними.

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Окрім того, Клімкін повідомив, що МКС відзначає активне сприяння української влади у розслідуванні злочинів на Майдані. 

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