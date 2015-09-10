Україна закрила небо для російських літаків, що летять в Сирію

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на зустрічі зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо.

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"Сьогодні вранці я доручив "Украероруху" посилити контроль з Євроконтролем щодо переміщення будь-яких російських літаків в Сирію. Повітряний простір для цих літаків над територією України взагалі закрито, а повітряний простір над нейтральними водами зараз контролюється особливим чином", - сказав Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, між Україною і Російською Федерацією існує не оформлена офіційно заборона на транзитний проліт повітряних суден з території двох країн. Разом з тим, авіаперевізники двох країн можуть здійснювати так звані point-to-point рейси до міст Росії та України. Повітряний простір над Кримом та акваторією Чорного моря, прилеглою до півострову, є закритим для міжнародних польотів. Водночас, як повідомив у інтерв'ю УНІАН голова Євроконтролю Франк Бреннер, Євроконтроль та ІКАО мають намір відкрити кілька маршрутів для міжнародного цивільного сполучення по Західній Україні й акваторії Чорного моря, що не зачіпає Крим.

Раніше про заборону на проліт російських повітряних суден у бік Сирії заявила Болгарія.