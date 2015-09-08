Болгарія відмовилася надавати Росії повітряний коридор в Сирію

Як повідомляє ТАСС, інформацію, яку раніше розповсюдили грецькі ЗМІ, підтвердили в болгарському зовнішньополітичному відомстві.

"Відповідне повідомлення було надіслано у відповідь на запит російської сторони у вихідні дні", - повідомила офіційний представник болгарського МЗС Бетіна Жотева.

Читайте такожРосія назвала свої поставки зброї до Сирії "боротьбою з тероризмом"

"Ми не дали дозвіл на проліт російських військово-транспортних літаків через територію Болгарії у зв'язку з тим, що у нас, на підставі отриманої інформації, виникли обґрунтовані сумніви у тому, що характер вантажу не відповідає заявленому. Болгарське міністерство закордонних справ прийняло це рішення самостійно", - доповнила Жотева.

Відзначається, що два російських літаки з допомогою для Сирії полетять через повітряний простір Ірану, замість того, щоб використовувати маршрут через Балкани і Грецію.

"Цей шлях вибраний через те, що Болгарія відповіла відмовою на запит російської влади використовувати її небо для прольоту. Це полегшило життя Афінам, які отримали аналогічний запит від РФ", - повідомила раніше грецька газета "Катімеріні".

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія відправляє солдатів і зброю в Сирію, щоб захистити режим президента країни Башира Асада.



