ВРЮ зволікає з покаранням суддів, які виносили рішення щодо активістів Майдану – журналіст

Про це в ефірі «5 каналу» заявив член громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України Дмитро Гнап.

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«Те, що трапилось на засіданні Вищої ради юстиції, можна пояснити дуже просто двома словами – це стратегія тягнути кота за хвіст. Тобто, те, що вона сьогодні вирішила, зовсім ніяка не перемога, а справжня зрада, оскільки комісія стосовно вивчення і перевірки діяльності суддів під час подій на Євромайдані чітко визначила склад провини цих суддів та чітко вказала прізвища, яких було близько п’ятдесяти", - зазначив він.

Крім того, Гнап наголосив, що по факту цих 28 суддів потрібно було звільняти за порушення присяги судді.