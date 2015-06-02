Рада призначила на довічні посади суддів, які переслідували Євромайдан

Серед суддів, яких Верховна Рада призначила на довічні посади 21 травня, є Ірина Юхно та Олексій Рудюк, які переслідували активістів Євромайдану та Автомайдану під час відповідних подій взимку 2014 року.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав журналіст Сергій Іванов.

Юхно Ірина - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, яку добре пам'ятають активісти нікопольського Євромайдану. Журналіст пише, що Юхно обмежила нікопольську організацію ВО "Свобода" у реалізації права на проведення масових заходів шляхом заборони розміщення наметів і тимчасових споруд, малих архітектурних форм та інших елементів споруд, проведення мітингів та інших будь-яких масових заходів у Нікополі у самий розпал Майдану – з 17 січня 2014 року по 16 лютого 2014 включно.

Крім Юхно, обрали також Рудюка Олексія, суддю Вишгородського районного суду Київської області, який позбавляв активістів Автомайдану права керування транспортними засобами.

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"Що цікаво, в Єдиному реєстрі судових рішень ці постанови відсутні, але є дані про апеляційні провадження з ним. Тут ви можете ознайомитися з думкою про роботу Рудюка адвоката Автомайдану Романа Маселко", - написав Іванов.

Також, в квітні 2013 року Рудюк ухвалював рішення про адміністративний арешт Максима Панова, голови Київської організації партії "Демократичний альянс" за пікетування тодішньої резиденції екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я".

Іванов додав, що за постанову про призначення цих суддів проголосували всі без винятку фракції Верховної Ради.