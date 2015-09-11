Ситник: затримка призначення антикорупційного прокурора - загроза зриву роботи НАБУ

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

"Мені не принципово, кого саме буде обрано Антикорупційним прокурором. Для мене принциповим є те, що бюро має бажання якнайшвидше розпочати свою роботу", - сказав Ситник.

Він нагадав, що на розширеному засіданні уряду було анонсовано, що парламент наступного пленарного тижня буде вирішувати питання про делегування 7 членів до конкурсної комісії, яка обиратиме антикорупційного прокурора. "Сподіваюся, що наступного пленарного тижня це питання таки буде вирішене. В іншому випадку загроза зриву початку роботи бюро зростає", - вважає директор НАБУ.

Читайте такожЕксперт: НАБУ зможе проводити слідства з грудня

За його словами, не зрозуміло, чому, починаючи з 15 липня, коли набрав чинності закон про прокуратуру, коли і парламент, і генеральний прокурор отримали можливість почати формувати конкурсну комісію, досі немає комісії та навіть делегатів до її складу.

"Я для себе пояснюю це лише тим, що у тих органів, які повинні делегувати цих кандидатів, мабуть, немає бажання, щоб НАБУ ефективно запрацювало. Проте переконаний, що той вплив, який громадянське суспільство має на ці органи, змусить їх призначити кандидатів у комісію і вона запрацює найближчим часом", – зазначив Ситник.

Він переконаний, антикорупційним прокурором буде обрано гідного кандидата. "Провести конкурс формально не вдасться. В України вже є досвід проведення відкритих конкурсів, які схвально оцінювалися і громадянським суспільством, і європейськими партнерами. Тому провести якусь заангажовану людину буде дуже важко", - наголосив директор бюро.

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 вересня розпочато навчання перших 70 детективів. За словами Артема Ситника, навчання проводять спеціалісти з Канади, США, Грузії, а також українські експерти.