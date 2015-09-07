У Національному антикорупційному бюро розпочато навчання детективів

Про це голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський сказав сьогодні на брифінгу з приводу початку проведення тренінгів для перших детективів бюро.

"Сьогодні розпочато навчання перших 70 детективів, і до цього процесу залучені експерти з європейських країн", - сказав Томбінський.

Директор НАБ Артем Ситник додав, що серед експертів є також представники Канади, США, Грузії, а також українські експерти.

Томбінський вважає, що здійснення антикорупційних заходів в рамках діяльності антикорупційного бюро повинно закласти фундамент для нової України, де "корупція не буде перешкоджати мільйонам українців працювати і нормально жити, бо корупція, вона знищує суспільство , вона знищує державу та знищує усі ті правила гри, які потрібні для того, щоби надати і економічний поштовх, і таке ж нормальне політичне життя".

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Томбінський нагадав, що успішний запуск НАБ необхідний для того, щоби створити можливості для безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 4 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України проходитимуть перевірку на поліграфі.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали директор НАБУ Артем Ситник і генеральний директор Українського бюро психофізичних досліджень та безпеки Ігор Усіков.

Ситник зазначив, що детективи дали згоду на перевірку. У свою чергу Усіков повідомив, що 6 детективів у день проходитимуть співбесіди з використанням поліграфа.