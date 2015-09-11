Полторак: На Донбасі досі перебувають до 9 тисяч військових РФ, на кордоні - 50-55 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"На кордоні у нас десь 50-55 тис. військ. Воно як було, так і залишається. З початку конфлікту ця цифра зберігається", - сказав Полторак.

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Він також додав, що в Луганській і Донецькій областях перебуває до 9 тис. російських військовослужбовців.

Крім того, за інформацією міністра, на Донбасі Росія тримає до 400 танків та достатню кількість артилерійських систем.

Разом з тим, за його словами, перевіряється інформація про те, що Росія біля кордону України будує нову військову базу.

"Ця інформація попередня, ми перевіряємо, що це за військова база, яку вона загрозу несе для України", - зазначив Полторак.