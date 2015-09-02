Генштаб оприлюднив інфографіку про поповнення техніки та особового складу ЗСУ у зоні АТО

Про це йдеться в інфографіці, опублікованій на сторінці у Facebook Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що станом на 1 серпня 2014 року особовий склад ЗСУ з урахуванням резервів налічував 32 тисячі осіб, тоді як станом на 29 серпня 2015 року військових налічується 73 тисячі.

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Окрім того, згідно з даними Генштабу, збільшилась кількість танків, що перебувають на озброєнні ЗСУ з 900 до 1400 одиниць. Кількість реактивних систем залпового вогню збільшилась з 80 до 230 одиниць.

Разом з тим, відповідно до інфографіки, майже удвічі збільшилась кількість одиниць артилерійських систем та мінометів калібром більше 100 мм.

В інфографіці підкреслили, що певні види озброєння, згідно з Мінськими угодами, відведені від лінії розмежування в зоні АТО.