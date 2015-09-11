МЗС закликає світову спільноту не визнавати будь-які псевдовибори в Криму

Про це йдеться у переданому УНІАН коментар МЗС України у зв’язку з підготовкою Російською Федерацією до проведення виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів РФ на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням ЦВК Російської Федерації утворити виборчі округи для проведення виборів депутатів Держдуми ФЗ РФ у тимчасово окупованій Росією Автономній Республіці Крим та м.Севастополь.

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«Чергова спроба Російської Федерації поширити своє національне законодавство на територію суверенної України є грубим порушенням норм міжнародного права, законодавства України, положень резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, Бакинської Декларації та Резолюції ПА ОБСЄ (28 червня – 2 липня 2014 року), Гельсінкської Декларації ПА ОБСЄ (5-9 липня 2015 року) і є викликом не лише Україні, але й всій світовій спільноті», - наголошується в коментарі.

У МЗС підкреслили, що відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом України.

«Українська сторона не визнає ані т.зв. «референдум» 16 березня 2014 року, ані будь-які інші «виборчі процеси», які Росія проводить на тимчасово окупованій території нашої держави», - наголосили в МЗС та закликали світову спільноту утриматись від будь-яких кроків, наприклад, прийняття рішень щодо направлення спостерігачів, що може розглядатися як привід для легітимізації незаконних виборів.