Меджліс: севастопольська окупаційна влада не виконала жодної обіцянки

Севастопольська влада не виконала жодної обіцянки, які давала представникам кримськотатарського народу, заявляє перший заступник Меджлісу Наріман Джелял.

Серед ключових пунктів було відкриття шкільних класів із викладанням кримськотатарською мовою.

«Я не можу зараз точно назвати весь перелік обіцянок, даних губернатором Меняйлом, однак одним із ключових моментів цього переліку було відкриття двох класів у загальноосвітніх школах із вивченням предметів кримськотатарською мовою. Один із таких класів мали відкрити в селі Орловка і в ще одному селі. Але і цього, здавалося б, фундаментального права народу на навчання дітей рідною мовою, виконано не було», – сказав Джелял у коментарі Крим.Реалії.

Джелял заперечує слова голови Севастополя про те, що татари задоволені своїм становищем. За його словами, так окупаційна влада видає бажане за дійсне.

«Я думаю, що влада обізнана про реальний стан речей у середовищі кримськотатарського народу, тому подібні фрази – це не що інше, як спроба видати бажане за дійсне», – заявив Джелял.

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Раніше прес-служба російського уряду Севастополя оприлюднила інтерв'ю нинішнього голови міста Сергія Меняйла, в якому він розповів, що «кримські татари в основній своїй масі солідарні з іншим населенням Криму і доброзичливо ставляться до Росії».

Раніше УНІАН повідомляв, що представники Меджлісу заявили про початок акції блокування Криму на материковій Україні. «Ми готуємо повне блокування Криму з материка. Зараз розпочато підготовку. Головне завдання – знайти дієві механізми, які дозволять Україні захищати права громадян, що проживають у Криму», – розповів Рефат Чубаров.

Окупанти відреагували, звинувативши Чубарова, Джемілєва та Іслямова в зазіханнях на територіальну цілісність Росії.