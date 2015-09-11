У Мін’юсті пояснили, чому не можуть заборонити партію ватажка "ДНР" Пушиліна

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

Читайте такожУ ЦВК заперечують реєстрацію партії ватажка "ДНР" Пушиліна для участі у місцевих виборах

"Ми з нетерпінням чекаємо, що якщо у правоохоронців є докази такої підривної діяльності партії, то ми ініціюємо звернення до суду, маючи такі матеріали… Після того, як суд вже винесе рішення, це може бути підставою для того, щоб виключити партію з реєстру та заборонити її діяльність ", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, партія "Самопоміч" заявила, що звертається до суду з вимогою заборонити політичну партію одного з лідерів терористичної організації "Донецька народна республіка" Дениса Пушиліна "Ми маємо мету".

"Бездіяльність Мін’юсту, який є єдиним в Україні органом, що може ініціювати заборону політичної партії, може мати наслідком участь терористичного угруповання "ДНР" у місцевих виборах та обрання терористів до органів місцевого самоврядування", - заявили у "Самопомочі".