Партія ватажка "ДНР" Пушиліна зареєструвалася для участі у місцевих виборах

Про це свідчить перелік політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у місцевих виборах, оприлюднений на сайті ЦВК.

Відповідно до даних ЦВК, головою партії вказаний ватажок "ДНР" Пушилін.

Як зазначає Українська правда, у цьому списку вказані всі 285 зареєстрованих в Україні партій, в тому числі й "Народний фронт", який заявив, що на вибори точно не піде.

Згідно із законом, для того, щоб партія взяла участь у виборах, має відбутись її з'їзд, який і ухвалить рішення про похід на вибори. Проте на сайті ЦВК відмітки про такий з'їзд МММ немає, як і в решти партій зі списку.

У ЦВК "Українській правді" пообіцяли скоро прокоментувати цю ситуацію.

Як повідомлялося раніше, один з ватажків бойовиків "ДНР" Денис Пушилін виявився також чинним головою української партії "Ми маємо мету".

Партія "Ми маємо мету" (скорочено - "МММ") була зареєстрована в липні 2013 року. Згідно з заявою про реєстрацію, метою своєї діяльності партія ставить "сприяння зміцненню і відродженню України, як незалежної, правової, демократичної, суверенної і сучасної держави".