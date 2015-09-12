Посол України в Римі: візит Берлусконі до Криму – це провокація

Про це йдеться у зверненні посла України в Римі Євгена Перелигіна до Берлусконі як до лідера партії «Вперед, Італіє!», повідомили Радіо Свобода в посольстві.

У зверненні дипломата мовиться, що візит Берлусконі до Кримського півострова є прямим викликом територіальній цілісності України, бо ігнорує консолідовану позицію ЄС, США та ООН щодо невизнання окупації Криму з боку Росії.

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На думку посла Перелигіна, таким кроком Берлусконі втратив моральне право неупередженого посередника у процесі миру в цій частині Європи, до якого залучена значна кількість провідних політиків світу.

Як повідомляв УНІАН, колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі прибув до анексованого Росією Криму "з приватним візитом". Берлусконі мав відвідати Севастополь, а потім поїхати до Москви і повернутися до Італії 13 вересня.