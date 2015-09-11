Берлусконі і Путін зустрілися в анексованому Криму біля пам'ятника сардинським солдатам
Колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі прибув до анексованого Росією Криму "з приватним візитом".
Як зазначає Радіо Свобода, Берлусконі приїхав до Ялти, де "планує оглянути пам'ятки і провести низку зустрічей".
Як повідомляє РІА "Новости", італійський політик приїхав на півострів з приватним візитом.
Путін зустрів Берлусконі біля меморіалу, присвяченого пам'яті загиблих у Кримській війні солдатів Сардинського королівства, неподалік від гори Гасфорта.
Берлусконі повинен відвідати Севастополь, а потім поїхати до Москви і повернутися до Італії 13 вересня.
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Берлусконі, який є близьким другом Путіна, раніше гостював у російського президента на його віллі на італійському острові Сардинія, а в червні цього року Берлусконі і Путін провели разом вихідні у Сибіру на базі відпочинку в республіці Алтай, яка належить енергетичній компанії "Газпром Нафта".