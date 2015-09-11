Берлусконі і Путін зустрілися в анексованому Криму біля пам'ятника сардинським солдатам

Як зазначає Радіо Свобода, Берлусконі приїхав до Ялти, де "планує оглянути пам'ятки і провести низку зустрічей".

Як повідомляє РІА "Новости", італійський політик приїхав на півострів з приватним візитом.

Путін зустрів Берлусконі біля меморіалу, присвяченого пам'яті загиблих у Кримській війні солдатів Сардинського королівства, неподалік від гори Гасфорта.

Берлусконі повинен відвідати Севастополь, а потім поїхати до Москви і повернутися до Італії 13 вересня.

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Берлусконі, який є близьким другом Путіна, раніше гостював у російського президента на його віллі на італійському острові Сардинія, а в червні цього року Берлусконі і Путін провели разом вихідні у Сибіру на базі відпочинку в республіці Алтай, яка належить енергетичній компанії "Газпром Нафта".