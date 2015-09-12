Яценюк: Україна не піде на поступки у вигляді федералізації

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запевнив, що Україна не піде на поступки у вигляді федералізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час конференції в Києві.

"Поступки, наприклад, зробити в Україні федералізацію, ми не будемо робити, адже це питання розчленування України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко наголошував, що децентралізація не має нічого спільного з федералізацією, Україна стовідсотково залишатиметься унітарною державою.

За його словами, децентралізація не стосується питань оборони, національної безпеки, зовнішньої політики, боротьби з корупцією, забезпечення прав і свобод громадян.

“Україна є, була і стовідсотково буде унітарною державою”, - запевнив президент.