Порошенко запевняє, що Україна залишиться унітарною країною попри зміни в Конституції

Про це у своєму Твіттері написав Петро Порошенко, зазначивши, що Україна залишиться унітарною державою.

"Над змінами до Конституції в частині децентралізації працювали представники Донбасу. Запевняю, Україна залишиться унітарною державою!", - запевнив Порошенко.

Над змінами до Конституції в частині децентралізації працювали представники Донбасу. Запевняю, Україна залишиться унітарною державою! — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 июня 2015

Як йдеться у запропонованих нормами розділу ХV “Перехідні положення” законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою і місцевого самоврядування; пропозиції до законопроекту робочої групи від 26 червня), особливості місцевого самоврядування на окремих територіях Донбасу визначаються законом про особливий порядок місцевого самоврядування.

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Пропонується визначити, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей визначаються законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

У перехідних положеннях, зокрема пропонується встановити, що в разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України і створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності президент зупиняє дію відповідного акту з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Цей уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування громади, районної, обласної ради.

Крім того, встановлюється, що позачергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів можуть проводитися також у разі зупинення президентом повноважень голови громади, органів місцевого самоврядування і призначення ним тимчасового державного уповноваженого.

Позачергові вибори в цьому випадку призначаються Центральною виборчою комісією і проводяться не пізніш як в останню неділю строку повноважень тимчасового державного уповноваженого.

Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, що утворюються в селі, селищі, місті, районі, області, визначається законом на основі принципу субсидіарності.

Водночас, у пропозиціях ще не визначено, в який строк з дня отримання чинності законом здійснюється ліквідація місцевих державних адміністрацій.

При цьому встановлено, що префекти є правонаступниками місцевих державних адміністрацій.

Перехідними положеннями встановлюється також, що одне або кілька поселень (сіл, селищ, міст) становлять громади.

Ще не встановлено також строки здійснення розмежування земель, що знаходяться за межами населених пунктів.

Крім того, у пропозиціях не визначено дату проведення перших чергових виборів голів громад, депутатів рад громад у новоутворених адміністративно-територіальних одиницях, а також чергових виборів депутатів районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють її інтереси територіальних громад. Відповідно, не визначено термін дії мандатів.