Аваков заявляє, що не посилював охорону після запобігання замаху на нього
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не посилював особисту охорону після викриття працівниками СБУ підготовки замаху на нього.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Чернігові під час презентації набору до нової поліції.
"Ми нічого не посилювали і не змінювали, самі бачите. Потрібно ставитися до цього по-філософськи", - сказав Аваков.
Він також зауважив, що міністри внутрішніх справ не тільки в Україні, а й інших країнах перебувають "під пресом" в силу своєї діяльності.
Читайте такожСБУ показала арсенал зброї угруповання, яке готувало вбивство Авакова
Аваков повідомив, що знав основного підозрюваного і був про нього хорошої думки.
"Ці хлопці добре себе проявили в АТО, але так буває", - поділився він.
Аваков також зізнався, що до останнього відмовлявся вірити, що СБУ мають незаперечні факти підготовки замаху на вбивство. Він підкреслив, що міністр внутрішніх справ був одним із прізвищ у списку.
"У мене робота така. Це не перший і не другий випадок. Було, що і вибухівку під стіни міністерства привозили. Це процес", - зазначив Аваков.