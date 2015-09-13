Аваков заявляє, що не посилював охорону після запобігання замаху на нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Чернігові під час презентації набору до нової поліції.

"Ми нічого не посилювали і не змінювали, самі бачите. Потрібно ставитися до цього по-філософськи", - сказав Аваков.

Він також зауважив, що міністри внутрішніх справ не тільки в Україні, а й інших країнах перебувають "під пресом" в силу своєї діяльності.

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Аваков повідомив, що знав основного підозрюваного і був про нього хорошої думки.

"Ці хлопці добре себе проявили в АТО, але так буває", - поділився він.

Аваков також зізнався, що до останнього відмовлявся вірити, що СБУ мають незаперечні факти підготовки замаху на вбивство. Він підкреслив, що міністр внутрішніх справ був одним із прізвищ у списку.

"У мене робота така. Це не перший і не другий випадок. Було, що і вибухівку під стіни міністерства привозили. Це процес", - зазначив Аваков.