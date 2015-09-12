Військова прокуратура підозрює, що замах на Авакова і вибух під Радою пов'язані

16:33, 12 вересня 2015
Суспільство
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Військова прокуратура підозрює, що спроба замаху на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і вибух під час заворушень біля парламенту 31 серпня пов’язані між собою.

zik.ua

Про це військовий прокурор Анатолій Матіос написав на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, серед зброї, вилученої у групи, що готувала замах Авакова, були такі ж самі гранати, як і та, що вибухнула під стінами Верховної Ради 31 серпня.

«Вчора з бойовими колегами зі штабу СБУ в АТО слідчі військової прокуратури завершили 4-місячну кропітку оперативно-слідчу комбінацію. Затримали організатора замовних вбивств-командира батальйону міліції «Слобожанщина». Провели обшуки, вилучили речові докази», - написав Матіос.

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За його даними, серед вилученого: мачете, нічні прилади бачення, вибухівки, гранати РГО.

«Такі ж, як зірвана біля стін ВР. Будемо перевіряти слідчим шляхом. Ми продовжуємо працювати», - зазначив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник СБУ заявила, що Служба безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству міністра внутрішніх справ Авакова та скоєнню ряду інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

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Унаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке готувало вбивства високопосадовців міліції, народного депутата, волонтерів і бізнесменів.

Також 11 вересня у Харкові було затримано одного з організаторів угруповання – керівника батальйону «Слобожанщина» Андрія Янголенко.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

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