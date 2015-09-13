Порошенко: За час дії Мінських угод з полону звільнено майже 3 тисячі українців
18:40, 13 вересня 2015Політика
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Порошенко наголосив, що порушує питання якомога швидшого звільнення українських заручників під час кожної розмови у “нормандському форматі”.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко повідомив, що за час дії Мінських угод з полону звільнено 2 тис 911 осіб.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю трьом українським телеканалам у неділю.
“Під час дії Мінських угод ми звільнили із заручників, з військового полону 2 тис 911 людей, в тому числі дякуючи Мінським угодам”, - сказав він.
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Порошенко наголосив, що порушує питання якомога швидшого звільнення українських заручників під час кожної розмови у “нормандському форматі”.
За словами президента, щоразу в цьому питання його підтримують європейські лідери: президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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