Геращенко заявила, що виконання Мінських угод має бути завершено 31 грудня
Мінський процес має бути завершеним 31 грудня, інакше має бути посилення санкцій проти тієї сторони, яка їх не виконує.
Виконання Мінських угод має бути завершено 31 грудня 2015 року, інакше має бути посилення санкцій проти тієї сторони, яка їх не виконує.
Про це в ефірі "5 каналу" повідомила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.
Читайте також Росія повинна вивести свою армію і найманців не тільки з Донбасу, але і з Криму - Турчинов
"Мінський процес має бути завершеним 31 грудня, інакше має бути посилення санкцій проти тієї сторони, яка їх не виконує. Ми не можемо пролонгувати на роки, це не правильно. І до кінця року ключове, що має відбутися, це не тільки припинитися вогонь на Сході України, не тільки бути звільненими усі заручники, ... а й ключове - до 31 грудня має бути встановлений контроль на українсько-російському кордоні... Це питання найболючіше... І ми це усвідомлюємо", - сказала вона.
Геращенко також додала: "І гуманітарний процес, і відновлення Донбасу, і вирішення проблем переселенців, і налагодження інклюзивного діалогу, що буде теж непросто після зомбування людей російським телебаченням, все це неможливо без двох речей: це безпекова ситуація і встановлення кордону".