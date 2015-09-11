Геращенко заявила, що виконання Мінських угод має бути завершено 31 грудня

Виконання Мінських угод має бути завершено 31 грудня 2015 року, інакше має бути посилення санкцій проти тієї сторони, яка їх не виконує.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

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"Мінський процес має бути завершеним 31 грудня, інакше має бути посилення санкцій проти тієї сторони, яка їх не виконує. Ми не можемо пролонгувати на роки, це не правильно. І до кінця року ключове, що має відбутися, це не тільки припинитися вогонь на Сході України, не тільки бути звільненими усі заручники, ... а й ключове - до 31 грудня має бути встановлений контроль на українсько-російському кордоні... Це питання найболючіше... І ми це усвідомлюємо", - сказала вона.

Геращенко також додала: "І гуманітарний процес, і відновлення Донбасу, і вирішення проблем переселенців, і налагодження інклюзивного діалогу, що буде теж непросто після зомбування людей російським телебаченням, все це неможливо без двох речей: це безпекова ситуація і встановлення кордону".