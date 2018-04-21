Політичні підсумки тижня...

Наша Україна перейшла в опозицію і готується працювати в уряді Януковича Ющенко змирився з Януковичем. Мабуть, для цього Конституція і відводить Президенту 15 днів для подання парламентові кандидатури прем`єр-міністра.

Те, що переговори Ющенко – Партія регіонів будуть плідними, прогнозував багато хто. У парламентських кулуарах і «наші», і «регіонали» – хто скрушно, хто із задоволенням – говорили про те, що у вівторок, швидше за все, відбудеться довгоочікуване подання Януковича на посаду прем`єра. Хтось додатково нашіптував, що Віктор Андрійович зустрічався і з Ахметовим і що нібито домовилися про розширення коаліції. Поголос про те, що Віктор Андрійович виторгував у доважок до Януковича першого віце-прем`єра Петра Порошенко, солідні люди з фракції “Регіонів” теж не заперечують. Не кажу “так” і не кажу «ні», - загадково посміхнувся Володимир Рибак.

Можна було б вважати, що настала ясність з позицією «Нашої України» і БЮТ. Анатолій Кінах оголосив про перехід фракції в опозицію у вівторок, а Борис Безпалий повторив про це перед всіма телекамерами в п`ятницю. Щоправда, неясно, як «нашоукраїнці» «заминатимуть» опозиційний статус, якщо Президент дасть відмашку на розширення коаліції. До того ж сам Кінах вже поспішив висловити готовність працювати в уряді Януковича.

Комітети одержали свої голови Плідним моментом минулого тижня стало те, що призначено голів парламентських комітетів. Перші засідання комітетів, визначення пріоритетів роботи на цю сесію, ревізія законопроектів минулого скликання - хоча і символічна, але все ж таки ознака парламентської стабільності. Навряд чи парламентські слухання щодо бюджету можна вважати серйозним досягненням парламенту. Важко віриться, що міністрові фінансів вдасться зберегти за собою посаду, бюджетну резолюцію він подав тільки тому, що мав зробити це згідно із законом ще більше двох місяців тому.

Тимошенко сподівалася на розпуск Юлія Володимирівна всіляко демонструє своє бажання розпустити парламент. У четвер вона вивела з Верховної Ради свою фракцію і заявила про підготовку парламентаріїв до складання депутатських повноважень. Також Тимошенко заявила, що деякі депутати фракції «Нашої України» теж готуються до виходу з Ради, а згідно із законом, якщо 151 депутат виходить з парламенту, то зважаючи на відсутність конституційної більшості (300 депутатів) парламент необхідно розпустити. У перспективу успіху цієї процедури мало хто вірить. Невідомо, чи захочуть люди, які заплатили за місце в списку БЮТ, ризикнути розлучитися з мандатом. До того ж невідомо, чи приєднаються до них «нашоукраїнці». Отже заяви Юлії Володимирівни – піар-хід, не більш.

Міністри хвалилися виконаним Нинішні виконуючі обов`язки міністрів із неабиякою регулярністю звітували про виконану роботу. Кожний з міністрів по-своєму намагається продемонструвати свій внесок в стабілізацію економіки, розраховуючи затриматися в міністерському кріслі.

Президент відмовився від поїздки до Москви

І останнє, Віктор Ющенко не поїде на саміт СНД до Москви. Цю відмову можна критикувати, можна аналізувати її наслідки. Але навряд хтось закине Президентові буцім мотив відмовитися від поїздки в нього надуманий. Внутрішня ситуація нині більш важлива для України, ніж «зовнішня».

Маша Міщенко