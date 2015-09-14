Порошенко заявив про рішення відкласти проведення подальшої мобілізації

Про це Порошенко заявив у своєму вступному слові перед зустріччю з представниками фракцій коаліції ввечері 14 вересня, повідомляє Українська правда.

"Мною прийнято рішення в умовах фактичної релізації режиму припинення вогню відкласти мобілізацію, не проводити і не оголошувати. Сьогодні для цього з'явилися перші крихкі можливості. І використати зміни до бюджету у тому числі для збільшення контрактної складової нашої армії", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко повідомляв, що необхідності у проведенні наступної, сьомої, хвилі мобілізації на даний момент немає. Він підкреслив, що як тільки з'явиться така необхідність, Рада національної безпеки і оборони розгляне відповідне подання начальника Генштабу і міністра оборони України.