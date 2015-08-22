Необхідності в наступній хвилі мобілізації поки немає - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харківській області під час брифінгу сказав президент України Петро Порошенко.

"Щодо дати наступного указу (про часткову мобілізацію - УНІАН), то необхідності в ньому немає", - сказав Порошенко. Він підкреслив, що як тільки з'явиться така необхідність, Рада національної безпеки і оборони розгляне відповідне подання начальника Генштабу і міністра оборони України.

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Президент зазначив, що в умовах війни побудувати оборону держави без призову неможливо. При цьому на даний момент за контрактом в армії служать близько 105 тисяч осіб. Порошенко підкреслив, що бойовий резерв буде створюватися, в тому числі за рахунок проведення мобілізації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в зв'язку з проведенням антитерористичної операції на Донбасі, за документами, на 2015 рік було заплановано три хвилі мобілізації – четверта, п'ята і шоста.

Шоста, остання із запланованих Генштабом на цей рік, хвиля мобілізації завершлась 18 серпня.