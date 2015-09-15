Депутати з п'ятої спроби звільнили Зайчука з посади керівника апарату ВР

Верховна Рада України лише при 5-му голосуванні звільнила Валентина Зайчука з посади керівника апарату ВР.

За дане рішенні проголосувало 238 із 324 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

Зайчук після 4-х нерезультативних голосувань і після перерви, під час якої були консультації лідерів фракцій, знову звернувся до народних депутатів підтримати його рішення щодо відставки.

Зайчук зазначив, що прийняв рішення про відставку.

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"Дуже прошу підтримати моє рішення і рішення моєї родини", - сказав він.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман нагадав, що Зайчук написав заяву 8 вересня, йому вже 66, і він багато років працює в парламенті, тому не задовольнити його прохання про відставку - “це поставитися з неповагою”.

Зайчук повідомив на засіданні парламенту, що він працює у ВР 13 років, 3 місяці і 3 дні.

“Я вдячний депутатам 4-го, 5-го, 6-го, 7-го і 8-го скликань за довіру керувати апаратом парламенту”, - зазначив він.