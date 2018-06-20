Конкурс «Міс Україна»: Комусь Бог дав красу, а комусь – вуйка

У середу ввечері в київському Палаці “Україна” обрали Міс Україну-2008.

Дійство запізнювалося на півтори години, організаторки з діловим виглядом методично повторювали: «Для преси місць не передбачено»... Московські «зірки» вельми середнього ґатунку демонстративно, із розпальцьовкою крутилися перед київськими журналістами. Може, хтось і взяв би в них інтерв’ю, якби знав їхні імена...

Я все виглядала анонсованого героя «бригадного» російського кіно Дмитра Дюжева, але він так і не з’явився – казали, загуляв…

Перед початком в проходах замалювався заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій Журавський. Про те, що його племінниця Ірина Журавська переможе в конкурсі, писалося давно.

Пан Журавський і не намагався приховати свою впевненість у перемозі племінниці.

– Я прийшов повболівати за племінницю, – поділився з УНІАН заступник градоначальника. – Гадаю, вона переможе. У неї для цього є всі об’єктивні дані: вона наймолодша –їй 18 років, чотири роки працює в модельному бізнесі, не боїться сцени, дуже добре відчуває глядача. Крім того, десять років займається хореографією, прекрасно володіє англійською мовою. До цього конкурсу вона дуже довго йшла, це вже її восьмий конкурс.

Перші ряди зайняли клерки зі столичної адміністрації – так, би мовити, група підтримки майбутньої переможниці. Ніколи не думала, що адмінресурс може згодитися й при обранні першої красуні. Також прийшла заступниця градоначальника Ірена Кільчицька. Уже видно, що вона чекає дитину... Кажуть, що вже на п’ятому місяці.

Членами журі «Міс Україна-2008» були засновниця Фонду «АнтиСНІД» Олена Франчук, голова національного комітету «Міс Україна» Лілія Кузнєцова, російська співачка українського походження Наташа Корольова, Міс Україна-2007 Ксенія Кузьменко, радник мера Києва Казбек Бектурсунов, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко та інші особи.

Дочка Кучми Олена Франчук останнім часом активно почала тусуватися в колі красунь не тільки українського масштабу, а й світового. Пані Франчук торік обирала Міс Світу-2007 (учора привезла її до Києва), а тепер ось – майбутню представницю від України на «Міс Світу-2008».

– Пані Олено, а що у Вашому розумінні жіноча краса? – запитала я.

– Я не думаю, що моє розуміння жіночої краси якесь оригінальне. – грайливо відповіла дружина українського олігарха Віктора Пінчука. – Але це, безумовно, гарна зовнішність. Я не можу сформулювати точно, але є щось ще… Це, мабуть, і погляд, і хода, і усмішка, і манера розмовляти. Ось це все разом дає гармонію особистості.

– Чи вважаєте себе красунею?

Сміється.

– Вважаю себе чарівною і привабливою. Якщо захочу, можу будь-кого причарувати.

Наташу Корольову я застала в буфеті. Вона була одягнена в коротку спідницю аля Сердючка, яка ледве прикривала сідниці.

– Насправді запрошували в журі мого чоловіка (чоловік Корольової – відомий у Росії стриптизер), але він не зміг, тож послав мене, – втомлено повідала Наташа російською з помітним українським акцентом, потягуючи сік. – Не всім дано бути стандартно красивими. Потрібно мати якісь особисті напрацювання зваблювати, – поділилися своїм баченням краси Наташа. – Я красунею себе ніколи не вважала. І ніколи не мала бажання брати участь у ось таких конкурсах. Завжди ставлюся до себе критично.

Ведучими вечора були Остап Ступка та російський актор Оскар Кучера. Остап вів вечір українською мовою, Оскар – російською.

Ніяк не можу збагнути, чому судити українських дівчат запрошують «зірок» з Росії, і що це за манера вести вечір двома мовами?! Начебто обирали не тільки міс України, а ще якусь.

Кажуть, що в Україні найкрасивіші дівчата у світі, але чомусь наші представниці не перемагають на світових аренах. Про українські конкурси краси взагалі ходять легенди, особливо регіональні. Мені якось доводилося брати в одному з таких конкурсів участь… Точніше, я хотіла брати, але пройшовши відбір і подивившись на поведінку організаторів, які при кожній можливості намагалися облизати тебе, відмовилася йти далі.

Конкурс проходив за загальною процедурою: перший вихід був у коротеньких сукнях, другий – у купальниках, після якого обрали півфіналісток. Тим самим відсіявши більш-менш достойних претенденток на корону. Третій тур – у вечірніх сукнях.

Без іронії скажу, що справжньою красунею, в усіх розуміннях, на мою думку, була киянка Оксана Островська, яка стала першою віце-міс України. Оксана трималася досить упевнено й природно. При кожному її виході публіка вибухала гучними оплесками. Натомість при виході племінниці Журавського, аплодував і час-від-часу зіскакував з місця сам Журавський зі своїми колегами. Потрібно віддати належне заступникові градоначальника, він намагався показати, що результат конкурсу для нього буде несподіванкою, він аж спітнів, чекаючи остаточного суддівського рішення.

Завжди люблю дивитися «інтелектуальну» частину конкурсу. Коли Ірину Журавську спитали про найвидатніший вчинок у її житті, вона кілька секунд щось бурмотіла, а потім взагалі замовкла. Символічною здалася мені відповідь майбутньої першої віце-міс. На цілком безглузде запитання «Кажуть, що краса врятує світ, – то чому ще світ не врятований?», – іронічно посміхнувшись, Оксана відповіла: «За підсумками сьогоднішнього конкурсу подивимося, яка краса рятуватиме світ».

Чи варто повторювати, хто переміг у «жорсткій» боротьбі? Втім, коли переможницею оголосили Ірину, Журавський просто заревів на радощах. Ну, любить він племінницю, а що тут такого? Комусь даровано справжню красу, а комусь поважного дядька.

Розважали гостей Вєрка Сердючка і Стас П’єха. Цей ще один знаменитий родич (онук радянської співачки Едіти П’єхи) запам’ятався тим, що в мікрофон на весь зал капризно вимагав у організаторів «простую савєцкую стоїчку» (це така підставка для мікрофону). Ну, любить Стас усе «совєцкоє», може, тому що він П’єха, а може, тому, що з Росії. Сєрдючка нічого не вимагала, вона просто тішила народ своїми нісенітницями на кшталт: «Місіпісі, поїдемо в Тбілісі».

Конкурс завершився. Найочікуваніший момент – видачу призів – більшість залу не дочекалося. Ірина Журавська приймала привітання та поцілунки.