Майже 70% українців планують прийти на місцеві вибори - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведені компанією GFK Ukraine.

Згідно з його результатами, 45% українців заявили, що точно візьмуть участь у волевиявленні, ще 24% швидше за все голосуватимуть. У свою чергу 13% респондентів не планують голосувати, а 10% поки що не визначилися з цього питання.

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Варто зазначити, що найбільша кількість тих, хто планує взяти участь у голосуванні на майбутніх виборах, - на заході України (80%), найменша - на півдні (48%). При цьому у південних областях найбільше респондентів заявили, що точно не підуть на вибори - 23%.

Наголошується, що у східних регіонах України взяти участь у виборах планують 62% опитаних.

Як стало відомо за результатами опитування, у селах відзначається найвищий рівень готовності взяти участь у місцевих виборах - 76%.

Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.