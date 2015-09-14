"Свобода" висуне Мирного в мери Києва, Сиротюка - у Київраду, а Швайку – на посаду голови Харкова

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” ухвалило рішення про висунення Олександра Мирного кандидатом на посаду Київського міського голови, Юрій Сиротюк має очолити список до Київради, а Ігоря Швайку висуватимуть на посаду міського голови Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після завершення 32 з'їзду «Свободи» повідомив її лідер Олег Тягнибок.

Читайте такожСуд відпустив "свободівця" Швайку на поруки депутатів

“З'їзд визначив, що ми висуватимемо на міського голову Києва Олександра Мирного”, - сказав Тягнибок і додав, що попередньо також на цю посаду обговорювалися його кандидатура, кандидатури народних депутатів Андрія Іллєнка та Юрія Левченка.

Крім того, додав лідер “Свободи”, з'їзд ухвалив рішення про те, що першим номером у списку “Свободи” до Київської міської ради йтиме екс-народний депутат Юрій Сиротюк.

Попередньо, додав Тягнибок, планувалося, що Сиротюк балотуватиметься до Київської міської ради по Лісовому масиву Києва, а першим номером списку до Київради мав йти Богдан Бенюк, який тепер йде в окрузі Сиротюка.

Крім того, Тягнибок зазначив, що на посаду міського голови Харкова висуватиметься Ігор Швайка. На його переконання, Швайка зараз має великі шанси поборотися за цю посаду.

Читайте такожСуд взяв під варту "свободівця" Сиротюка, підозрюваного у заворушеннях під ВР 31 серпня

Крім того, він зазначив, що під час з'їзду було ухвалено рішення про те, що всі офіційно зареєстровані політичні організації “Свободи” - районні, міські, обласні організації — братимуть участь у виборах до місцевих органів влади.

“Наша партія буде висувати кандидатів і боротися в першу чергу за наше представництво в обласних радах”, - сказав Тягнибок і додав, що партія поставила собі завдання отримати свою фракцію в кожній області.

Аналогічне рішення, додав він, стосується і міських рад, обласних центрів.