Рада визначила дату початку тимчасової окупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 299, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Законі України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” встановлюється, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.

Змінами визначається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та втрачає чинність з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України за умови попереднього і повного відшкодування збитків, нанесених внаслідок такої тимчасової окупації, у тому числі моральних збитків примусово переміщених осіб або на прийняття ВР рішення про визнання цього закону таким, що втратив чинність.

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Крім того, в Законі України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” виключається, зокрема, положення щодо того, що початком тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вважається дата набрання чинності Резолюцією № 68/262 Сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 27 березня 2014 року про підтримку територіальної цілісності України.

Крім того, вилучається положення, згідно з яким завершенням тимчасової окупації території Криму та міста Севастополя вважається дата, з якої втрачає чинність Резолюція № 68/262 Сесії Генасамблеї ООН або пункт 6 зазначеної Резолюції, який закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані заклади не визнавати жодну зміну статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.

Водночас, встановлюється, що під час тимчасової окупації справляння податків і зборів, єдиного соціального внеску та застосування реєстраторів розрахункових операцій відносно території ВЕЗ "Крим" діють з урахуванням того, що до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Криму та міста Севастополя, не застосовуються, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому розпочалася тимчасова окупація, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів.