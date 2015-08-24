Уповноважений з питань Криму допоможе актуалізувати кримське питання на світовому рівні

«Останнім часом тема анексії півострова відійшла в розряд другорядних, місцями зовсім зникла з порядку денного міжнародних медіа, дипломатів і політиків. Нова посада відкриває можливості для актуалізації цього питання перед світовою спільнотою. Це важливий крок вперед з боку нашого уряду назустріч кримськотатарському народу», пояснив Аслан Киримли у коментарі кореспонденту Крим.Реалії.

Згідно із затвердженим урядом положенням, на уповноваженого з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя покладаються повноваження з представництва та забезпечення відносин між Кабінетом Міністрів України і міжнародними, міждержавними, міжурядовими та громадськими організаціями, такми як ООН, Організація Ісламського співробітництва та іншими, діяльність яких може зробити істотний вплив на якнайшвидше відновлення прав кримських татар та захист національних інтересів України.

Читайте такожЯценюк пригрозив Кремлю міжнародним судом за анексію Криму

«У наших найближчих планах: позначити першочергові напрямки і міжнародні організації, з якими ми спільно почнемо виробляти конкретні механізми щодо захисту національних інтересів України, прав громадян України, порушених унаслідок окупації Криму», сказав Киримли.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про Урядового уповноваженого з питань окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.