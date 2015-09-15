Німеччина та Австрія ініціюють проведення саміту ЄС щодо біженців

Як повідомляє Радіо Свобода, сьогодні під час виступу у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Австрії Вернером Файманом, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін та Відень не можуть поодинці впоратися з напливом біженців.

«Проблему міграційного кризи можна вирішити тільки спільними зусиллями країн-членів ЄС. Усі держави Євросоюзу несуть відповідальність за це, і ось чому ми погодилися наступного тижня провести спеціальний саміт ЄС з міграції. Голова європейського ради Дональд Туск розгляне цю пропозицію», – зазначила Меркель.

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Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр закликав до введення фінансових санкцій щодо країн-членів Євросоюзу, які відмовляються приймати біженців. За його словами, необхідно домовитися про те, як чинити тиск на ці держави. Мезьєр зазначив, що ці країни часто отримували значні фінансові кошти зі структурних фондів ЄС і запропонував скоротити розміри виплат для них.

У вівторок в Угорщині набули чинності поправки до законодавства, метою яких є скорочення напливу мігрантів, які прибувають у цю країну. Відтепер люди, які незаконно перетнули кордон з Угорщиною, будуть арештовані. Легальним способом переходу кордону для прибуття на територію Угорщини залишаються спеціальні прикордонні пункти, на яких проходить реєстрація біженців.

Агенція ООН у справах біженців сьогодні висловила глибоке розчарування тим, що на засіданні Ради ЄС у понеділок не вдалося досягти остаточної угоди про розміщення 120 тисяч мігрантів.

У понеділок на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС вдалося домовитися про переселення 40 тисяч біженців, які прибули в Італію і Грецію, в інші країни ЄС.