Угорщина ввела надзвичайний стан у двох регіонах через наплив біженців

Про це сьогодні заявив прес-секретар уряду Угорщини Золтан Ковач, передає Budapest Business Journal.

Таким чином, надзвичайний стан дозволяє арешти і винесення вироків за скороченою процедурою щодо осіб, які шукають притулку. Тобто відтепер вони можуть бути депортовані у Сербію за лічені години.

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Крім того, введення надзвичайного стану полегшує переслідування угорців, які підозрюються у вчиненні незаконної допомоги шукачам притулку.

Варто наголосити, що можливість оголошення надзвичайного стану передбачена новими імміграційними законами, що наберуть чинності сьогодні, 15 вересня.

Нагадаємо, 14 вересня адміністративний суд Австрії дійшов висновку, що Угорщина більше не є безпечною країною для біженців.

Раніше Угорщину критикували за політику щодо біженців. У мережі, зокрема, оприлюднили відео, як угорська поліція кидає у натовп біженців їжею.