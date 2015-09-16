Рада закликала ООН вжити всіх заходів для припинення агресії Росії проти України

Про це йдеться у постанові "Про Заяву Верховної Ради України з приводу 70-річчя Організації Об'єднаних Націй та членства України в ООН" (№3076). Документ підтримали 238 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

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У заяві зазначається, що розв'язання військової агресії проти України з боку постійного члена Ради Безпеки ООН – Російської Федерації – шляхом незаконної окупації Автономної Республіки Крим, ведення війни на Донбасі із застосуванням регулярних військ і підтримки терористів є брутальним порушенням згаданих цілей та принципів Організації і викликає обурення членів ООН.

У зв'язку з цією агресією 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН у резолюції 68/262 "Територіальна цілісність України" звернула увагу на порушення Росією засадничих Цілей та Принципів Організації.

"Верховна Рада України висловлює надію, що в цей ювілейний для ООН рік її держави-члени докладуть колективних зусиль задля відновлення неухильної поваги до Цілей та Принципів ООН та припинення порушень її статуту", - йдеться у заяві.

Рада закликає держави-члени ООН "вжити всіх можливих заходів для припинення агресії Російської Федерації проти України, що є однією з передумов збереження світоустрою, заснованого на цілях і принципах ООН". "У цьому світлі Верховна Рада нагадує про схвалене нею 17 березня 2015 року звернення президента України до Ради Безпеки та генерального секретаря ООН про розгортання на території нашої держави міжнародної операції ООН з підтримання миру та безпеки", - зазначається у заяві.

У документі також наголошується, що ВР позитивно оцінює шлях, який пройшла ООН за 70 років свого існування, перетворившись на єдину в світі універсальну міжнародну організацію як за складом держав-членів, який з 1945 року збільшився на понад 140 країн, так і за напрямами діяльності.

Парламент зазначає, що подією історичного значення стане схвалення світовими лідерами під час 70-ї сесії Генасамблеї ООН Цілей сталого розвитку на період після 2015 року, що прийдуть на заміну Цілям розвитку Тисячоліття та стануть дорожньою картою гармонійного та збалансованого розвитку людства до 2030 року.

"Верховна Рада пишається роллю України як однієї з держав-засновниць Організації Об’єднаних Націй, яка 70 років тому на установчій конференції в Сан-Франциско очолювала процес розробки цілей і принципів статуту ООН", - йдеться у заяві.

Постановою передбачено доручити голові Верховної Ради невідкладно направити текст заяви до парламентів країн-членів ООН, голови 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, голови Ради Безпеки ООН та генерального секретаря організації.