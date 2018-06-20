Віктор Ющенко: я хотів би, щоб ви не знали, хто очолює мій Секретаріат

Із щоквартальної прес-конференції Президента України Віктора Ющенка, Київ, 24 квітня

РЕСПУБЛІКА ПРЕМ`ЄР-МІНІСТРА? - У ЦЬОМУ Є ВЕЛИКА ЗАГРОЗА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні необхідно створити систему стримувань і противаг різних гілок влади, а не говорити про перехід до парламентської чи президентської моделі правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

За словами Президента, питання про виключно ту чи іншу форму правління ставлять ті політики, які виходять із політичної доцільності.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що парламентська республіка, з одного боку, є верховенством делегованої демократії, але більшість країн століттями ішли до цієї форми правління.

Водночас, говорячи про український парламент, він зазначив: «Чи може нестабільна інституція формувати стабільний національний розвиток?»

На переконання глави держави, щоб відбулася парламентська демократія без політичної корупції і людей, які відстоюють власні інтереси, має пройти час.

Президент нагадав, що в Україні минулого року вже була загроза, коли влада могла бути сконцентрована в одних руках. «Коли мова йде про парламентську республіку, в дужках треба читати – республіка прем’єр-міністра. І в цьому є велика загроза», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зауважив, що партії в Україні ще не структуризовані, і їм складно представляти все суспільство.

Водночас Президент повідомив, що виступає за президентську модель правління.

«На моє глибоке переконання у перехідному періоді, трансформаційному періоді, ефективніше є президентська форма правління: вона здатна приймати чіткі, ефективні рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що якщо б в Україні залишилась президентська модель, держава пішла б далеко вперед.

Водночас він зауважив, що президентська модель в Україні не виправдала себе в період 1996-2000 років, тому повертатися назад теж не варто.

З огляду на це В.ЮЩЕНКО вважає, що в Україні має бути створена система балансів і противаг різних гілок влади.

«Нам треба зробити багато противаг, щоб ми не допустили ні одної, ні іншої крайності», - сказав він.

АВАНТЮРА ЗІ СТВОРЕННЯМ ТСК В ПАРЛАМЕНТІ НЕ ПРОЙДЕ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що «авантюра» зі створенням тимчасової спеціальної комісії щодо внесення змін до Конституції в парламенті не пройде.

Він нагадав про те, як здійснювались зміни до Конституції у грудні 2004 року, які, за його словами, привнесли дисбаланс у систему влади.

«Давайте ми десь у затінку напишемо зміни (до Конституції – УНІАН) створимо в парламенті ТСК, яка через інтриги трьох-чотирьох осіб проведе цю процедуру в парламенті без обговорення, без журналістів, без громадськості і навіть без своєї політичної сили у ВР».

Президент зауважив, що ініціатори цих змін думали, що це найнадійніший спосіб реформування Основного Закону.

Президент зауважив, що натомість ці події призвели до появи Майдану.

«Це дорога злочинна, ми вже нею пройшли, я переконаний, що ті спроби знову завести ТСК в парламент - це авантюрні спроби, які не мають жодних перспектив. Я абсолютно спокійний, ця авантюра вже не пройде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що підставою для створення ТСК з внесення змін до Конституції є реєстрації в парламенті проект закону про внесення змін до Конституції.

«Сили, які стоять за цим гаслом, мають осмілитись і винести із-за кущів той проект, який вони вже написали. Їм ТСК потрібна, щоб замилити авторство», - сказав Президент, наголосивши, що він знає, хто автор відповідних змін і пообіцяв назвати прізвища пізніше, якщо в цьому буде потреба.

Як повідомляв УНІАН, на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України за внесення змін до Конституції наполягають фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

У той же час лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції висловився категорично проти створення цієї комісії.

14 квітня він заявив, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.

Представники партії “Єдиний Центр” поширили заяву, в якій засуджують плани Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з розробки змін до Конституції. “Вже розроблено текст нового Основного Закону. Його спеціально для Ю.ТИМОШЕНКО написав Віктор МЕДВЕДЧУК – її новий ідеолог, порадник і лобіст. Звісно, “документ” виписаний під “замовника”, який бачить себе в такому бажаному президентському кріслі. Так само зрозуміло, що положення нью-Конституції суттєво розбігаються зі змістом таких понять, як “демократія”, “розподіл влад”, “відповідальність”, - вважають автори заяви.

Як відомо, авторами поправок, внесених до Конституції у 2004 році, були голова АП екс-президента Леоніда КУЧМИ Віктор МЕДВЕДЧУК та Олександр МОРОЗ.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2007 року, Президент Віктор ЮЩЕНКО видав Указ про створення Національної конституційної ради, на яку поклав підготовку проекту нової редакції Конституції України.

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за створення двопалатного парламенту в Україні. При цьому він вважає, що дві палати парламенту повинні мати менше депутатів, ніж існує в сьогоднішній Верховній Раді.

Він зауважив, що сьогоднішня робота парламенту свідчить про те, що необхідні зміни.

За його словами, за 5-6 місяців парламент зміг ухвалити лише 30 чи 40 законів, при цьому не були ухвалені такі важливі документи, як програма ЖКГ, Податковий кодекс та багато іншого, необхідного для розвитку країни.

Тому Президент як версію пропонує створити двопалатний парламент.

Він зауважив, що в сьогоднішній ВР завдяки пропорційній системі три чверті становлять кияни, і зовсім не представлені регіони, що є несправедливим стосовно громадян.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно, аби існувало дві палати парламенту, нижня палата парламенту, приміром, «з ранку до вечора ухвалювала б закони, в той час як верхня палата розглядала б стратегічні рішення».

В той же час Президент вважає, що такі важливі питання для країни, як бюджет, мають ухвалюватись обома палатами парламенту.

При цьому Президент підкреслив, що це лише його позиція, котру слід обговорювати.

Він в чергове наголосив на важливості публічного обговорення проекту змін до Конституції, ще раз зазначивши, що вважає верхом цинізму те, що тривають розмови про створення ТСК в парламенті, а зміни до Конституції ніхто не вносить.

Він вважає, що тут мова іде не про інтереси країни, а мова іде «про присутність такого-то прізвища в майбутніх розкладах».

Я ХОТІВ БИ, ЩОБ ВИ НЕ ЗНАЛИ, ХТО ОЧОЛЮЄ МІЙ СЕКРЕТАРІАТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що Секретаріат Президента є технічним апаратом глави держави.

Президент підкреслив, що сьогодні ніхто не знає, хто очолює апарат Верховної Ради, сьогодні ніхто не знає, хто очолює апарат уряду. «Я хотів би, щоб ви не знали, хто очолює мій Секретаріат», - сказав В.ЮЩЕНКО.

КРИТИКА - ВОНА НЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ОБРІЗАТИ КРИЛА, А ЩОБ ОКРИЛИТИ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його критика на адресу уряду направлена на допомогу, а не на шкоду Кабінет міністрів.

«Коли з моїх уст іде критика, вона не для того, щоб обрізати крила, а щоб окрилити», - підкреслив Президент.

Він підкреслив, що жодною своєю дією не ставить за мету мати конфронтацію ні з прем’єр-міністром, ні з головою парламенту.

«Моя мета – забезпечити нормальний діалог», - підкреслив він.

Він зауважив, що необхідна консолідована політика і Президента, і демократично обраного уряду, і парламенту.

«Коли політика базується на політиці однієї особи, незалежно про яку особу йдеться, стає все важче і важче», - зауважив Президент.

Він закликав до консолідації, зауваживши, що не потрібно політиканство ставити на заміну тим функціям, які повинні існувати в робочому режимі між Президентом, КМУ та парламентом.

«Я цією дорогою іду», - сказав Президент.

НОВОГО МЕРА КИЯНИ ОБИРАЮТЬ ЛИШЕ НА 18 МІСЯЦІВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить підстав для дострокових виборів мера Києва і критикує ідею проведення виборів міського голови столиці у два тури.

За словами Президента, мер, по суті, є незалежною гілкою влади, і його можна зняти з посади лише за трьома підставами: його заявою про відставку, у разі його смерті або у разі набрання чинності обвинувального вироку суду. «Ні першого, ні другого, ні третього немає, а ми робимо вибори», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи ідею обрання мера у два тури, Президент зазначив, що не розуміє, для чого Києву потрібна така специфічна модель. «Чи не проглядаються за цим чиїсь рожки», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, слід зважати на те, що йдеться про довибори, і нового мера кияни обиратимуть лише на 18 місяців.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє застосувати право вето на закон про два тури виборів Київського міського голови, у разі ухвалення такого закону.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ця ідея пов’язана з виборчими технологіями, а не з намаганням удосконалити систему виборів.

Він переконаний, що запровадження другого туру ставить в нерівні умови інші міста України, і більше того, відкриває загрозу щодо перевиборів в цих містах.

«Це питання сумнівне, яке не приносить стабільність… Я накладу на цей закон вето, незалежно від того, хто за ним буде стояти – «Наша Україна», інша Україна».

Президент порадив авторам ідеї двотурових виборів ухвалити закон із 5-6 пунктів, де першим пунктом буде стояти те, що кандидат на посаду мера повинен мати зріст 172 см, другим пунктом, що він має народитися такого-то числа і такого-то року, а потім пункти про освіту, конфесію тощо.

ІНФЛЯЦІЯ - ЦЕ ЖОВТА КАРТКА ДЛЯ УРЯДУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що подолати інфляцію в країні можна лише узгодженими діями влади.

В.ЮЩЕНКО звернувся до уряду й парламенту із закликом здійснювати продумані, узгоджені кроки в питаннях подолання інфляції.

Він підкреслив, що сьогодні інфляція найбільше б’є по незахищених верствах населення.

За словами Президента, для подолання інфляції сьогодні необхідна більш узгоджена робота перш за все уряду і Національного банку а також якнайшвидше ухвалення реального бюджету і відмова від застосування адміністративних важелів управління економікою.

«Мене турбує, що і попередній, і нинішній уряд забавляється обмеженнями, зокрема експорту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що необхідна фахова продумана політика, зокрема і щодо підтримки вітчизняного товаровиробника.

«Інфляція – це тест для влади, інфляція – це тест для уряду. Те, що відбувається сьогодні, – це жовта картка для уряду», – зазначив глава держави.

СЬОГОДНІШНІ ПІДХОДИ В ПРИВАТИЗАЦІЇ МЕНІ НАГАДУЮТЬ РОЗПРОДАЖ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРМАЗІ

На прес-конференції Президент повторив свою позицію щодо необхідності ухвалення комплексної програми приватизації. Він зауважив, що сьогоднішні підходи в приватизації йому нагадують розпродаж в Київському універмазі.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти приватизації державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

Він наголосив, що розмови про приватизацію цих банків не мають під собою достатніх підстав, оскільки ці банки є прибутковими. Він також зауважив, що керівництво деяких країн навпаки намагається їх придбати.

В цілому, говорячи про приватизацію, Президент наголосив, що отримані від продажу підприємств кошти, мають направлятись суто на розвиток виробництва, а не на проїдання. Президент назвав такі ініціативи «політичними цукерками».

Він також переконаний, що перед приватизацією необхідно оздоровити та збільшити привабливість об’єктів, а потім після належної реклами проводити публічну приватизацію.

На його переконання, проведення приватизації в інший спосіб «є солодким популізмом, який не виведе національну економіку» на вищий рівень.

В.ЮЩЕНКО також виступив за ухвалення загальнонаціональної концепції приватизації на найближчі 3-5 років перед безпосереднім продажем підприємств.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що погодиться на приватизацію лише тієї частини припортового заводу, яка виробляє продукти хімії, натомість категорично проти приватизації трубопроводу та компоненту, який забезпечує «перевалку» аміаку.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що змінити голову Фонду державного майна України можна виключно рішенням парламенту.

«Якщо і існують претензії (до голови ФДМУ – УНІАН) – а вони існують – змінити можна лише у порядку, визначеному законом», - сказав Президент.

Він підкреслив, що рішення про заміщення посади голови ФДМУ може ухвалювати лише парламент.

«Все інше – через розпорядження виконавчої влади – це грубе порушення закону. Цього не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також додав, що більшість має визначитись з цим питанням в стінах парламенту, а «не мріяти про якісь захоплення ФДМУ».

З ВІЗИТОМ МЕДВЕДЄВА ІСНУЄ НАКЛАДКА Президент України Віктор ЮЩЕНКО хотів би, щоб новообраний Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ свій перший закордонний візит здійснив в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

«Є проробка зараз візиту новообраного російського Президента до України. Мені б дуже хотілось, щоб це був його перший візит», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що існує певна накладка, оскільки на запропоновані терміни глава української держави має три закордонні візити.

За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно узгодити дати, які б влаштували обидві сторони.

Глава держави наголосив, що виступає за активний діалог із Москвою, і запевнив, що Україна завжди говоритиме мовою поваги й гідності, навіть стосовно дуже чутливих питань.

Відповідаючи на запитання, хто буде представляти Україну на інавгурації Президента Д.МЕДВЕДЄВА, В.ЮЩЕНКО зауважив, що на цей захід запрошені посли, і Україна виходитиме з такої формули.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що під час учорашньої розмови з чинним президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ глави двох держав домовилися про візит Президента України до Росії у третій декаді травня.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сподівається на плідний діалог із новообраним Президентом РФ.