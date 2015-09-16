Які країни ратифікували Угоду про асоціацію Україна-ЄС (інфографіка)

Ще дві країни – Бельгія і Чехія – цей процес не завершили. А Греція і Кіпр взагалі поки не ратифікували.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"Рішуче прагнення України повернутися до європейського дому неможливо зупинити. За рік, що минув з моменту підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, вже 24 держави Євросоюзу повністю завершили процес ратифікації. Хоча вважалося, що на це знадобиться більше трьох років. З 1 січня 2016 року запрацює поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі України з ЄС. Про жодні перенесення не може бути мови!" – наголосив Порошенко.

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Як сьогодні повідомляв УНІАН, у Європейському парламенті річницю підписання Угоди про асоціацію України з ЄС відзначили проведенням засідання Комітету асоціації.

Засідання відбулося у середу в Брюсселі в Європейському парламенті під головуванням співголови Комітету Андрія Пленковича, з української сторони у засіданні взяли участь Остап Семерак та Іванна Климпуш-Цинцадзе.