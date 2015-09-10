Сенат Італії ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Про це посол Італії в Україні Фабріціо Романо написав у Twitter.

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"Верхня палата (сенат) парламенту Італії схвалила закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом після позитивного розгляду у першому читанні у нижній палаті", - повідомив Романо.

Наразі серед країн-аутсайдерів, які ще не розпочали ратифікацію Угоди про асоціацію, залишаються Греція та Кіпр. Експерти припускають, що ці країни затягують процес навмисно.