Сенат Італії ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС
12:17, 10 вересня 2015Політика
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Верхня палата парламенту Італії (сенат) ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Сенат Італії нарешті ратифікував асоціацію Україна-ЄС / Flickr, Ed Yourdon
Про це посол Італії в Україні Фабріціо Романо написав у Twitter.
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"Верхня палата (сенат) парламенту Італії схвалила закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом після позитивного розгляду у першому читанні у нижній палаті", - повідомив Романо.
Наразі серед країн-аутсайдерів, які ще не розпочали ратифікацію Угоди про асоціацію, залишаються Греція та Кіпр. Експерти припускають, що ці країни затягують процес навмисно.
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