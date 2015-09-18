Соболєв розповів, як Сергію Клюєву дали втекти з України

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив заступник голови фракції "Батьківщина" у парламенті Сергій Соболєв, передає ТСН. Він зазначив, звернення генпрокурора комітет розглядав 3 тижні розглядав, а потім двічі повертав. "Навіщо тягнули ці три тижні? Я би зараз допитав багатьох членів регламентного комітету, чи не було там зацікавленості в цьому", - сказав він.

За словами Сергія Соболєва, поки комітет розглядав, чи давати згоду на арешт Клюєва, Вищий господарський суд скасував той борг, через який внесли подання на зняття недоторканості з депутата.

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Як відомо, Верховна Рада позбавила Сергія Клюєва недоторканності 3 червня, після цього він намагався вилетіти до Австрії, не з'явився на допиті у ГПУ, а потім стало відомо, що він зник – його місцезнаходження наразі невідоме.

Лише 16 червня Генпрокурор направив до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата.

Йому закидають кримінальні правопорушення по ч. 3 ст. 209 та та ч. 5 ст. 369 Кримінального кодексу ("легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"; "давання хабара").