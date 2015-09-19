Бойовики вночі тричі обстріляли позиції сил АТО, ранок традиційно був тихим - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Один раз упродовж вчорашньої доби бойовики напряму обстріляли опорний пункт сил АТО. Так, на Артемівському напрямку з 21.10 і до 21.50 злочинці зі сторони Нижньо Лозового вели вогонь з автоматичного гранатомета по позиціях сил АТО в Луганському.

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"Суворо дотримуючись мирних домовленостей та не піддаючись на провокації ворога Збройні Сили України вогонь у відповідь не відкривали", - наголосили у штабі.

Сьогодні, з опівночі і до 6 ранку 19 вересня, противник режим тиші не порушував.