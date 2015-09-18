Минула доба у зоні АТО пройшла спокійно: бойовики застосували зброю лише раз
07:41, 18 вересня 2015Війна
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Минула доба в зоні АТО пройшла майже повністю спокійно.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, єдиний обстріл наших позицій був зафіксований на Артемівському напрямку близько 10 години. Зі стрілецької зброї бойовики хаотично відкрили вогонь по українському опорному пункту в районі Лозового.
Без порушення режиму тиші розпочався і сьогоднішній день.
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Так, з опівночі і до 6 ранку обстрілів підрозділів сил АТО не було. Проте майже о 1 ночі, на позиціях бойовиків неподалік Горлівки, наші спостерігачі зафіксували роботу ворожої зенітної установки.
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