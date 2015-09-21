Порошенко і генсек НАТО відкрили у Львові міжнародні навчання

Про це повідомила прес-служба президента України. Президент Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на Яворівському полігоні у Львівській області урочисто відкрили міжнародні навчання Україна-2015 з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в рамках програми "Партнерство заради миру".

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Як передає кореспондент УНІАН, на відкриття також прибули голова ДСНС Микола Чечоткін та інші високопоставлені чиновники.

На місці шикування були присутні команди рятувальників з 30 країн світу, серед яких найбільш чисельні команди Румунії, Польщі, Австрії, США. Всього присутні понад 300 учасників навчань.

На флагштоках були підняті прапори країн-учасниць, пролунали державні гімни країн-учасниць.