Порошенко назвав умову проведення виборів у Донецьку та Луганську

Президент України Петро Порошенко наголошує, що вибори в Донецьку і Луганську будуть проведені, коли Росія виведе війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив під час спільної прес-конференції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після відкриття міжнародних навчань «Україна-2015» з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в рамках програми «Партнерство заради миру».

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Він зауважив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, «у нас був присутній представник БДІПЛ ОБСЄ, він висловив свою чітку позицію, яка повністю співпадає з українською позицією, і ми за те, щоб вибори в Донецьку і Луганську були дуже добре підготовлені, і всі попередні умови щодо діяльності українських ЗМІ, і щодо діяльності українських партій, і щодо діяльності українських виборчих комісій, щодо того, щоб прибрати озброєних людей з вулиць, бо під дулами кулеметів вибори не робляться, вибори маємо забезпечити прозорими».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на видання DT.UA., 19 вересня під час зустрічей Контактної тристоронньої групи в Мінську за участю української сторони тривало активне обговорення спеціального закону для проведення виборів на неконтрольованих територіях Донбасу.

Повідомлялося, що "політична підгрупа тристоронньої контактної групи обговорює можливість розробки спеціального закону, що дозволяє провести вибори на неконтрольованих територіях в рамках українського законодавства".

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Довідка УНІАН. Президент Франції Франсуа Олланд наголошував на необхідності проведення місцевих виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства.

У МЗС Швеції засудили схвалення Росією псевдовиборів, які на окупованих територіях Донбасу планують організувати бойовики.

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що Київ розробляє з міжнародними партнерами подальший план дій у разі проведення бойовиками незаконних виборів на Донбасі.