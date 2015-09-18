Росія хоче зосередитись на Сирії, перетворивши Донбас на друге Придністров’я - бойовики

Про це заявляють лідери бойовиків, зокрема Олександр Ходаковський, пише Українська правда з посиланням на Bloomberg.

"Що я бачу – це створення другого Придністров’я", - заявляє Ходаковський.

Лідери донбаських бойовиків кажуть, що їхні сподівання на повну інтеграцію з РФ чи незалежність тануть, оскільки Кремль затягує паски.

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Ходаковський зазначає, що Росія надсилає чіткі сигнали про те, що не хоче ескалації конфлікту. Натомість Москва вимагає, аби бойовики зосередилися на перетворенні їхніх тимчасових адміністрацій на повноцінний функціонуючий уряд за допомогою підготовлених Москвою чиновників.

Таким чином Москва намагається ослабити тиск на свою економіку, яка переживає зараз важкі часи, та зосередитися на Сирії.

Росія буде використовувати заморожений конфлікт на Донбасі для тиску на Україну.

"Я маю пояснити хлопцям, що є чіткий наказ дотримуватися перемир’я", - сказав Ходаковський.

Як заявив ще один лідер бойовиків Олександр Захарченко, відносне затишшя примусило "добровольців з Росії повернутися додому, скоротивши їхнє число до 1500 осіб зараз із 4 тисяч минулого року".

Натомість, згідно з повідомленням, Москва надсилає десятки своїх бюрократів для формування владних органів сепаратистів.