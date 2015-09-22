Президент заявив, що співробітництво з НАТО вже приносить конкретні результати

Президент України Петро Порошенко заявляє, що співробітництво з НАТО вже приносить конкретні результати і має перспективи для подальшого розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час заяви для преси після засідання Ради національної безпеки і оборони, в якому брав участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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"Для України статус наших взаємовідносин з НАТО сьогодні визначається як особливо-партнерський, який є невід'ємною частиною нашого курсу на європейську інтеграцію. Наше співробітництво з Альянсом вже приносить конкретні результати і має практичні перспективи для подальшого розвитку", - сказав Порошенко.

Глава держави зазначив також, що 317 тяжко поранених бійців АТО пройшли реабілітацію в країнах НАТО.

Порошенко подякував НАТО за допомогу, яка надається Україні у ці складні часи.