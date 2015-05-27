В умовах агресії Росії співробітництво з НАТО має для України особливе значення - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив на засіданні Спільної робочої групи високого рівня Україна — НАТО з питань воєнної реформи.

"В умовах збройної агресії Росії проти України політика військового співробітництва з НАТО має особливе значення", - сказав Турчинов.

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Також він вважає, що сьогодні фактично зруйновано систему колективної безпеки, що склалася після Другої світової війни, і це становить загрозу не лише для України.

"У такій ситуації всі намагання умиротворити агресора приречені на поразку. Агресора потрібно не умиротворяти, а зупиняти", - сказав Турчинов.

Він додав, що створення колективної системи безпеки неможливе без участі НАТО.