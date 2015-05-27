В умовах агресії Росії співробітництво з НАТО має для України особливе значення - Турчинов

11:17, 27 травня 2015
Політика
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В умовах збройної агресії Росії співробітництво з НАТО має для України особливе значення.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив на засіданні Спільної робочої групи високого рівня Україна — НАТО з питань воєнної реформи.

"В умовах збройної агресії Росії проти України політика військового співробітництва з НАТО має особливе значення", - сказав Турчинов.

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Також він вважає, що сьогодні фактично зруйновано систему колективної безпеки, що склалася після Другої світової війни, і це становить загрозу не лише для України.

"У такій ситуації всі намагання умиротворити агресора приречені на поразку. Агресора потрібно не умиротворяти, а зупиняти", - сказав Турчинов.

Він додав, що створення колективної системи безпеки неможливе без участі НАТО.

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