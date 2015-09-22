НАТО призупинило співпрацю з РФ, але підтримує з нею політичний діалог - генсек

Як передає кореспондент УНІАН, про це генсек сказав на прес-конференції після засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому він був присутній.

"Ми не хотіли б мати конфронтацію з Росією. Ми працювали над тим, щоб наші відносини з Росією були конструктивними, але проблема в тому, що наші конструктивні відносини з Росією повинні базуватися на фундаментальних цінностях, скажімо, на повазі до непорушності кордонів сусідніх країн. І, звичайно, це є обов'язковою умовою, але цього немає у ставленні Росії до України, зокрема, РФ порушила кордони, порушила територіальну цілісність України", - сказав генеральний секретар НАТО.

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За його словами, західні країни і РФ не перебувають «у ситуації холодної війни».

«Але ми також і не маємо того стратегічного партнерства, яке ми намагалися розбудувати з Росією після холодної війни, і НАТО вирішило призупинити практичну співпрацю з Російською Федерацією, але тримати канали політичного діалогу і політичної взаємодії відкритими, оскільки вважаємо це дуже важливим в нинішній час, щоб політичний діалог продовжувався, і ми могли й надалі реалізувати Мінські угоди, які є єдиним шляхом до тривалого мирного врегулювання ситуації в Україні", - наголосив Столтенберг.