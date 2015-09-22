У НАТО готові обговорити з Україною допомогу у відновленні Військово-морських сил

Про це Столтенберг сказав ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"Ми завжди будемо думати, як можемо розширити наше співробітництво. Мені відомо, що Військово-морські сили - одне з питань, яке б українці хотіли б обговорити з нами. Я думаю, що ми повинні зібратися, розглянути це питання та подивися, чи можна започаткувати практичну співпрацю також і у сфері морських сил", - заявив Столтенберг.

Генсек альянсу констатував, що між Україною та НАТО "у дуже різних сферах існує широкий спектр співробітництва".

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"Станом на сьогодні у нас встановлено співробітництво у сфері командування та контролю, логістики, кібербезпеки, розмінування. Але мій головний месидж полягає у тому, що ми надаємо практичну підтримку Україні і будемо продовжувати це робити, і мій візит в Київ сьогодні - це вираз нашого бажання продовжувати та розвивати наше добре практичне співробітництво з Україною", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Столтенберг прибув в Україну з дводенним візитом.

Учора він спільно з президентом Петром Порошенко відкрив спільні навчання Україна-НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій “Україна-2015” на Яворівському полігоні у Львівській області.

Сьогодні Столтенберг візьме участь у засіданні РНБО з питань реформування сектору безпеки і оборони.